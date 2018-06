WM-Standard-Rezept: Elfer, Freistöße und Corner

Die Hälfte aller bisherigen Tore bei der Fußball-WM in Russland sind nach Standardsituationen gefallen, aus Eckbällen, durch Freistöße oder Elfmeter. Ein erfolgreiches Rezept für die ruhenden Bälle kann zum Titel-Geheimnis werden.

Der Blick auf den 2:1-Erfolg Englands gegen Tunesien am Montagabend besagt: Harry Kane traf zweimal jeweils nach einem Corner für die "Three Lions", die Nordafrikaner hatten durch einen Foulelfmeter ausgeglichen. Insgesamt bereits sechs Strafstöße wurden an den ersten sechs Turniertagen verwandelt - schon die Hälfte der Elfmetertore der kompletten WM vor vier Jahren in Brasilien.

"Die Bedeutung von Standards hat sich unglaublich vergrößert und jedes Team nutzt sie als wertvolles Angriffs-Tool in seinem Team", schrieben die FIFA-Analytiker damals in ihrem technischen Bericht. "Die verteidigenden Teams versuchen, jegliche Freistöße nahe ihres Strafraums zu vermeiden, weil sie sich der großen Gefahr bewusst sind."