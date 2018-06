WM, Tag 6: Russland mit einem Bein im Achtelfinale

Am Dienstag endete die erste Runde der Gruppenspiele bei der Fußball-WM in Russland, und der Gastgeber eröffnete zum Abschluss des Tages sogleich die zweite. Und während Russland nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel schon mit der K.o.-Phase liebäugeln darf, stehen Polen und Kolumbien mit dem Rücken zur Wand.

Zehn Kolumbianer sind zu wenig

Für Kolumbien ging der Auftakt bei der WM-Endrunde schon in den ersten Minuten in die Hose. Der vierfache Asienmeister Japan spielte in Saransk zum Auftakt von Gruppe H nach einer Roten Karte gegen Carlos Sanchez wegen Torraubs bereits ab der 3. Minute in Überzahl. Shinji Kagawa brachte die Japaner nach dem Ausschluss per Hands-Elfmeter (6.) in Führung. Kolumbien gelang durch Juan Quintero per Freistoß (39.) zunächst der Ausgleich. Nach der Pause belohnten sich die "Blauen Samurai" aber mit dem Siegtreffer durch Yuya Osako in der 73. Minute.

"Die Rote Karte war fatal", urteilte Kolumbiens-Teamchef Jose Pekerman, dessen Team nun am Sonntag gegen Polen unter Zugzwang steht. Für die Japaner, die auf Senegal treffen, war es hingegen der erste Erfolg auf WM-Ebene seit acht Jahren.