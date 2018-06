Podcast: Von der Fußball-WM und ihren Titelfavoriten

Am Donnerstag um 17 Uhr ist es soweit: Die 21. Auflage der Fußball-WM wird in Moskau mit dem Auftaktspiel zwischen Gastgeber Russland und Saudi Arabien eröffnet. Die Russen sind bei diesem Turnier jenes Team mit der schlechtesten Platzierung in der FIFA-Weltrangliste. Das erste Highlight wartet dann bereits am Freitag, wenn mit Portugal und Spanien zwei Titel-Mitfavoriten aufeinandertreffen.

In Summe spielen 32 Teams in acht Vierer-Gruppen erst um den Gruppensieg und in weiterer Folge um den WM-Titel. Moderator Stefan Berndl spricht in der 26. Episode des Kurier-Sportpodcasts gemeinsam mit Alexander Strecha über die Ausgangslage für die Top-Teams und was von dieser Weltmeisterschaft generell zu erwarten ist. Zudem äußerten sich die Redakteure der Kurier-Sportredaktion zu ihren Titelfavoriten und möglichen Geheimtipps.