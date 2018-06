Vorfreude auf den Höhepunkt der Ballsaison

Schöne Frisuren

Der Höhepunkt der Ballsaison ist auch eine Bühne für die neuesten Tattoos, die extravagantesten Torjubel und die hippsten Frisuren. In Sachen Haarstyling könnte ein Spieler aus Panama allen die Show stehlen: Román Aureliano Torres Morcillo hat die coolste Matte der WM – oh, wie schön ist Panama.

Jogis Fingerfertigkeit

Joachim Löw hat in der Coaching Zone alle Hände voll zu tun. Davon konnte sich alle Welt bei der EM in Frankreich vergewissern, als die Kameras den deutschen Bundestrainer beim eifrigen Herumnesteln in der Hose einfingen. Ist er deshalb ein schlimmer Finger? „Jeder von uns hat sich schon die Eier gekrault“, hatte ihn damals Lukas Podolski in Schutz genommen. Man darf gespannt sein, ob Löw auch in Russland seine Fingerfertigkeit unter Beweis stellt.

Objektiver WM-Genuss

Ja, natürlich ist es ärgerlich, dass Österreich bei dieser Weltmeisterschaft fehlt. Aber es hat andererseits auch sein Gutes. Wer will denn zwei Jahre nach der EM in Frankreich schon wieder eine Massenhysterie mit Titelwahnvorstellungen erleben, die schließlich in einer kollektiven Depression endet? Diesmal darf die rot-weiß-rote Brille abgelegt werden, das eröffnet den Blick auf das Wesentliche. Also: Zurücklehnen und einfach nur genießen.