Nach Auftaktpleite: Deutschland in der Bredouille

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Die Bild-Zeitung sagt Deutschlands Teamchef, was in fünf Tagen anders laufen muss. Sie fordert unter anderem Reus in die Startelf, Ballverluste zu stoppen, Tempo im Mittelfeld und Schluss mit sicheren Stammplätzen.

Joachim Löw wird sich mit der Hand auf die Stirn schlagen. Die Erleuchtung – so wird’s gemacht. Wahrscheinlich schaut er sich auch das Abstimmungsverhalten der Fans an. So fragte der Kicker: „Welche Spieler sollten gegen Schweden starten?“

Nach dem 0:1 gegen Mexiko ist eine ganze Nation beleidigt. Deutschland hat erstmals seit 7. Juli 2010 ein WM-Spiel verloren, seit dem 0:1 im Semifinale gegen Spanien. Vor vier Jahren wurden die Deutschen ungeschlagen Weltmeister. Und nun wollte man mehr. Deutschland sollte der erste erfolgreiche Titelverteidiger seit Brasilien 1962 werden.