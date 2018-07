Podcast: Warum sich Frankreich den WM-Titel holt

Nach knapp einem Monat und 62 Spielen steht das WM-Finale 2018 fest: Frankreich und Kroatien spielen am Sonntag (17 Uhr) in Moskau um den Titel. Die Franzosen stoppten Belgien im Halbfinale mit 1:0, Kroatien warf die euphorisierten Engländer in der Verlängerung - es war für die Kroaten die dritte in Folge - aus dem Titelrennen. Damit steuert das Turnier in Russland auf seinen finalen Höhepunkt zu.

Moderator Stefan Berndl und Kurier-Sportredakteur Alexander Strecha sprechen in einer neuen Podcast-Folge über das anstehende Endspiel, die Voraussetzungen für Frankreich und Kroatien und was von dieser Weltmeisterschaft schlussendlich zu halten ist. Nachgefragt in der Kurier-Sportredaktion herrschte diesmal auch Einigkeit darüber, wer in diesem WM-Finale zu favorisieren ist.