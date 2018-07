Deschamps kann Fußball-Geschichte schreiben

Zlatko Dalic (51)

Der nächste Notnagel, der bei der WM zum gefeierten Teamchef wurde. Der kroatische Verband zog nach dem mageren 1:1 in der Qualifikation gegen Finnland die Konsequenzen und trennte sich von Teamchef Ante Cacic. Der bis dahin kaum als Trainer aufgefallene Zlatko Dalic übernahm den Posten des Teamchefs. Als Spieler war er in Split, Mostar und Varazdin tätig. Als Trainer in Rijeka, Albanien, Saudi-Arabien und in den Emiraten. Der Fußball-Trainer, der als Bruder von Frankreichs früherem Tennis-Star Henri Leconte (55) durchgehen würde, hauchte dem kroatischen Team aber neues Leben ein. Das sicherte mit einem 2:0 gegen die Ukraine Platz zwei und fertigte in der Relegation Griechenland ab. Daher durfte er nicht nur bei der WM in Russland coachen, sein Vertrag wurde von Verbandschef Davor Suker gar bis 2020 verlängert.