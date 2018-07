Titelverdächtig: Der fabelhafte Mister Martínez

Aufgebrochen im Morgengrauen, um mit einer bekannt billigen Fluglinie von Bratislava aus London zu erreichen, durfte ich für den KURIER von Paul Scharners Titelmission berichten. Der heutige Kolumnist hatte bekannt selbstbewusst angekündigt, dass er den FA-Cup gewinnen wird.

Martínez setzte auf Scharner als linken Part einer Dreierkette. Also auf jene Formation, die bei dieser Endrunde groß in Mode ist, damals in England aber noch kaum eingesetzt wurde. Die Latics stoppten alle Angriffe der Star-Stürmer Tévez und Agüero. In der 91. Minute köpfelte ein gewisser Ben Watson als perfekter Joker Wigan zum Sieg. Es war einer der ganz wenigen Momenten, in denen ich auf einer Pressetribüne jubelte.

Bei der anschließenden Pressekonferenz richteten englische Journalisten Roberto Mancini in gnadenloser Direktheit aus, dass er seinen Job bei City los sei. Der Italiener blieb ganz Sir, bedankte sich für diese Info – und war am nächsten Tag in Manchester tatsächlich Ex-Trainer.