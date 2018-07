Vor den WM-Halbfinali: Wer wird Weltmeister?

Heute Abend geht es los mit den Halbfinali bei der Fußball-WM 2018. Frankreich und Belgien machen ab 20:00 Uhr (KURIER.at-Liveticker) in St. Petersburg den Anfang.

Die Franzosen gelten im Nachbarschaftsduell als leichte Favoriten, treffen aber auf ein Team, das schon Brasilien aus dem Rennen um den Pokal geworfen hat.

Belgiens „Rote Teufel“ sind die einzige Mannschaft in Russland, die alle ihre bisherigen fünf Auftritte gewonnen hat. Für die Belgier geht es um die erstmalige Teilnahme an einem WM-Finale, in dem am Sonntag in Moskau Kroatien oder England warten würde. Frankreich war zuletzt 2006 im Endspiel, 1998 gewannen „Les Bleus“ ihren bisher einzigen WM-Titel.