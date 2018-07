Das kroatische Phänomen: Die große Flucht in den Erfolg

Bereits seit Jahren erlebt Kroatien einen regelrechten Exodus. Die Jungen verlassen fluchtartig das Urlaubsland. Vor allem im Osten des Landes, in Slawonien, läuten die Alarmglocken. „Die Heimatbesuche fallen mir immer schwerer. In meinem Heimatdorf sind nur Greise geblieben“, beklagt die in Wien lebende Ruzica K. die deprimierenden Zustände in der an Bosnien angrenzenden Region „Županjska Posavina“. Aus dieser Gegend stammt übrigens auch Halbfinal-Held Mario Mandzukic, der sich wie viele seiner im Ausland lebenden Landsleute regelmäßig an diversen Sammelaktionen beteiligt.

Nicht nur die „normalen“ Bürger gehen vermehrt weg aus Kroatien, vor allem die Profifußballer zieht es seit vielen Jahren in die großen Ligen Europas. „Die Kicker wissen, dass sie über den Sport viel im Leben erreichen können“, erzählt Nenad Bjelica, aktuell Trainer von Dinamo Zagreb. Der ehemalige Wolfsberg- und Austria-Trainer weiß, wovon er spricht, spielte er doch selbst in der kroatischen Liga für Osijek und wurde zu Kroatiens Fußballer des Jahres 2000 gewählt.

Für Kroatien absolvierte er neun Länderspiele, nahm an der EURO 2004 teil. Jetzt hilft er als Trainer den Nachwuchskickern bei deren Karrieren. „Die Talente opfern auch viel und investieren sehr viel in ihre Karriere. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie das tun müssen, um es in eine der großen Ligen Europas zu schaffen.“