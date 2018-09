Rapid und der Cup: "Letzte Chance auf einen Titel"

In der Schlussphase lieferten sich Salzburg und Rapid am vergangenen Sonntag ein Duell auf Augenhöhe. Doch nach dem 2:1-Sieg des Titelverteidigers liegen in der Bundesliga-Tabelle bereits Welten zwischen dem Serienmeister und dem finanziell zweitstärkstem Team. Die Wiener haben nach acht Runden 15 Punkte Rückstand. Nicht umsonst spricht Kurier-Sportredakteur Alexander Huber in der 41. Episode des Kurier-Sportpodcasts nun von einer "Woche der Wahrheit".