Thiem gegen Nadal: "Heute hat es zwei Sieger gegeben"

Teil 2: Das Nationalteam und die Nations League (ab Minute 10:28)

Am Donnerstag-Abend steht mit dem Duell gegen Schweden das nächste Länderspiel für die ÖFB-Mannschaft auf dem Programm. Es ist das erste Spiel in der neuen Generali-Arena der Wiener Austria und ein Probelauf für das erste Spiel der Nations League, welches am Dienstag, den 11. September, in Bosnien ausgetragen wird. Kurier-Sportredakteur Alexander Strecha und Moderator Stefan Berndl sprechen über die Erwartungen und versuchen den neuen Modus und seine Auswirkungen zu erklären.