NFL-Hymnenstreit: "Wenn jemand knien will, soll er das tun"

Knapp sieben Monate nach dem überraschenden Super-Bowl-Sieg der Philadelphia Eagles gegen Tom Brady und seine New England Patriots startet die amerikanische Football-Liga ( NFL) am 6. September in eine neue Saison. 32 Mannschaften kämpfen in zwei Conferences (AFC und NFC) und acht Divisions um den Einzug in die Playoffs.

Welche Teams zu favorisieren sind, was die neuen Regeln für Spieler und Klubs bedeuten und welche Rolle der Hymnenstreit spielen könnte, erklärt Puls4-Kommentator Walter Reiterer in der 37. Episode des Kurier-Sportpodcasts. Er freut sich darauf, dass es "wie letztes Jahr jede Menge Überraschungen geben wird" und hofft auf eine spannende Saison.