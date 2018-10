Frauen im Sportjournalismus: "Ein Kampf gegen Männerbünde"

In der 43. Episode des Kurier-Sportpodcasts spricht Auer gemeinsam mit Marlene Patsalidis, die sich in den letzten Wochen ausführlich mit der Thematik beschäftigte (siehe Bericht unten), und Stefan Berndl unter anderem über die Herausforderungen für Frauen im Sportjournalismus, die Notwendigkeit einer Quote und warum es von Seiten der Politik "seit Jahren nur Lippenbekenntnisse" gibt. Auch der Geschäftsführer des Lehrganges Sportjournalismus an der Universität Salzburg, Minas Dimitriou, sowie ORF-Sportchef Hans-Peter Trost äußerten sich zuletzt zu diesem Thema.