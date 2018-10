Sportjournalistinnen im Fokus: "Die kann das!"

Dass in der Tat noch Verbesserungsbedarf besteht, bestätigt eine qualitative Erhebung von Aleksandra Klepic, die sich im Zuge ihrer Magisterarbeit an der Universität Wien mit der Arbeitsrealität von Sportjournalistinnen in Österreich auseinandergesetzt hat. Dafür führte Klepic, die selbst berufliche Erfahrungen im Sportjournalismus gesammelt hat, mit zwölf Sportjournalistinnen Interviews. Keine der befragten Frauen habe von offenem Sexismus oder Diskriminierung berichtet. Allerdings habe sich sehr wohl gezeigt, dass Sportjournalistinnen mit latenter Ungleichbehandlung konfrontiert sind: "Das Gefühl, in eine Männerdomäne vorgedrungen zu sein, wird durchaus erlebt", sagt Klepic. Ein Umstand, der besonders an der Zuweisung von vermeintlich "weiblich" besetzten Themen wie Eiskunstlauf oder Pferdesport deutlich werde, wie auch an der Besetzung medialer Hauptsportarten wie Fußball und Motorsport durch männliche Kollegen.

Von immer größerer Bedeutung scheinen im Hinblick auf gesteigerte Karrierechancen und Präsenz für die Frauen Netzwerke zu werden. "Die Frauen wollen sich dadurch vertreten und gehört fühlen, um am Arbeitsmarkt sichtbarer zu werden und sich zu beweisen", erklärt Klepic.