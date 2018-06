Wie Sexisten WM-Moderatorin Neumann im Netz beleidigen

Kritik, die keine ist

Dass die Kritik, die - meist männliche - Fans gegen Neumann richten, keine ist, betonen auch die Journalisten Friedhard Teuffel und Joachim Huber in einem Kommentar für den Tagesspiegel. Sie merken auch an, dass konstruktives Feedback im Sinne einer Weiterentwicklung durchaus angebracht sei und legen Internet-Trollen ein Gedankenexperiment ans Herz: "Wenn Frauen in Männerdomänen arbeiten wollen, müssen sie häufig beweisen, dass sie noch besser sind. Das könnten jetzt auch die Gegner von Claudia Neumann nachempfinden. Sie müssen ihre Kritik besonders gut formulieren, um glaubhaft zu machen, dass es ihnen nicht um Claudia Neumann als Frau geht, sondern um Claudia Neumann als Kommentatorin."

Nix Neues

Neu ist die aktuelle Situation für Neumann, die sich bisher noch nicht zu den Beleidigungen geäußert hat, nicht. Bereits während der Europameisterschaft in Frankreich vor zwei Jahren musste sie sexistische und abwertende Kommentare einstecken, als sie erste Frau im deutschen Fernsehen Partien einer Männer-EM kommentierte. Damals zeigte sie sich im Interview mit der dpa gelassen: "Sonst kriegen meine männlichen Kollegen das alles ab. Ich habe sie dieses Mal ein bisschen entlastet.” Neumann sagte außerdem: "Wenn jemand per se die Frauenstimme bei Fußball-Kommentaren ablehnt, ist eine neutrale Beurteilung kaum möglich. Ich sehe das nicht als Kritik, ich sehe das nur als Beschimpfungen."

Der ZDF bietet Hass-Postern jedenfalls keine Plattform und löscht herablassende Kommentare in sozialen Netzwerken, berichtet der Spiegel. Unter eine Posting kündigte man an: "Wir lesen Eure Kommentare hier alle, wir nehmen sachliche Kritik ernst und geben sie der Redaktion weiter. Wir haben hier allerdings eine Netiquette und wer in seinem Post mit Schimpfwörtern um sich wirft, muss damit rechnen, dass wir seinen Kommentar löschen. Eine Meinung kann man auch sachlich ausdrücken."