2:1 - Japan profitiert gegen Kolumbien von der Überzahl

Japan ist mit einem Sieg in die Fußball-WM in Russland gestartet. Die Japaner feierten gegen Kolumbien im Rahmen der Gruppe H einen 2:1 (1:1)-Erfolg und damit den ersten WM-Sieg seit acht Jahren.

Die Kolumbianer mussten bereits früh in der Partie einen Rückschlag hinnehmen: Carlos Sanchez sah in Minute drei nach Torraub Rot, den darauffolgenden Elfmeter verwertete Shinji Kagawa (6. Spielminute). In der 39. Minute gelang den Südamerikanern nach einem raffinierten Freistoß von Juan Quintero der Ausgleich.

Die dominierenden Japaner kamen in der 73. Minute zum verdienten Siegestreffer, Yuya Osako war mit dem Kopf zur Stelle.

In der Nachmittagspartie (17.00 Uhr) wird die erste Runde der Gruppenspiele mit der Partie Polen - Senegal beschlossen. Am Abend (20.00) bestreitet Gastgeber Russland gegen Ägypten seinen zweiten Auftritt.