Sexismus bei der WM: Wo die Gleichberechtigung aufhört

"Ich finde das einfach grauenvoll" – mit diesen Worten kommentierte Sportjournalistin Claudia Neumann vor wenigen Tagen im Interview mit der deutschen Wochenzeitung Die Zeit die demütigenden und beleidigenden Kommentare, die ihr in den vergangenen Wochen auf sozialen Medien entgegengebracht wurden. Neumann sprach davon, dass "gewissen Menschen jegliche Form des Anstands abhandengekommen zu sein scheint".

Der Hintergrund: Die 54-Jährige führt für das ZDF als einzige Frau durch Spiele der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft. In sozialen Netzwerken mehrten sich nach Beginn der WM gehässige und frauenfeindliche Kommentare gegen die Moderatorin. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann nahm seine Mitarbeiterin in Schutz: "Wir akzeptieren natürlich Kritik, auch bei den Kommentatoren – was aber bei Claudia Neumann passiert, sprengt alle Grenzen", betonte er – und stellte klar: "Hass, Häme und Beleidigungen akzeptieren wir nicht."

Untergriffigkeiten

Auch für Elisabeth Auer, Infochefin der "Kurier NEWS" auf Schau TV, selbst ehemalige Sportjournalistin und Gründerin der Vernetzungsinitiative "Wir Frauen im Sport", sind die Beleidigungen inakzeptabel: "Wenn man jemanden beschimpft – und wir reden im Fall von Claudia Neumann ja nicht von Kritik, sondern von wüsten Beleidigungen und Untergriffigkeiten – dann geht es im Kern immer um die Degradierung der Frau." Hinzu komme im Sportkontext, dass Männer häufig ihr vermeintlich eigenes Revier markieren und beschützen wollen. In der direkten Auseinandersetzung würden sich nur die wenigsten mit diesen Argumenten rechtfertigen: "Männer sagen dann stattdessen 'Ich habe es ja nicht so gemeint' oder 'Das wird sie ja wohl aushalten'." Sexistische Kommentare kennt Auer aus ihrer Zeit im Sportjournalismus: "Das ist enorm frustrierend, weil man als Frau im Sportjournalismus genau das machen will, was die Männer auch wollen: über Sport berichten."