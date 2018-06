Fast Food für Schwangerschaft: Burger King zieht WM-Kampagne zurück

Auf die geschmacklose Schiene ist die Fast-Food-Kette Burger King in Russland geraten: Im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft wurde damit geworben, dass Frauen lebenslang Gratis-Burger und eine Geldprämie in der Höhe von 41.000 Euro erhalten würden, wenn sie sich von einem WM-Spieler schwängern lassen. Mit dem Ziel "die besten Fußballgene zu bekommen" und den "Erfolg für das russische Team für Generationen zu sichern". Das berichtet unter anderem der Guardian.

Schon kurz nach der Veröffentlichung der Onlineanzeige wurde heftige Kritik an dieser laut. Die Promo-Aktion sei sexistisch, erniedrigend und schlichtweg daneben, so der Tenor. Burger King reagierte prompt und zog die Werbung am Dienstag zurück. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken tummeln sich jedoch nach wie vor Meldungen darüber.