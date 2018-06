Küsse auf die Wange: Wenn Männer WM-Reporterinnen bedrängen

"Ich will meinen Job machen"

González Therán nahm seine Entschuldigung an, sie wolle sich nicht als Opfer stilisieren – "Ich will einfach meinen Job weitermachen und über Fußball berichten".

Schrittweise Verbesserung

Elizabeth Willis Frogge, Professorin für Journalismus an der Missouri School of Journalism und Mitgründerin der Association for Women in Sports Media, bewertet die Problematik sexueller Belästigung im Sportjournalismus folgendermaßen: "Die Dinge ändern sich schrittweise, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollten", betont sie im Interview mit der New York Times. Sportreporterinnen seien besonders häufig Zielscheibe der Kritik, weil ihnen in der von Männern dominierten Branche Fachwissen und Expertise nicht zugetraut werden.