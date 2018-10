Behindertensport in Österreich: "Mit Strache ein Rückschritt"

Zur Person: Claudia Lösch wurde am 19. Oktober 1988 in Wien geboren. Infolge eines Autounfalls ist sie seit 1994 querschnittgelähmt. Von 2002 bis zu ihrem Karriereende vor wenigen Wochen war sie Mitglied des Austria Ski Team. In diesen 16 Jahren holte sie unter anderem neun Medaillen bei den Paralympics (zwei davon in Gold), 19 Medaillen bei Weltmeisterschaften (acht in Gold) sowie dreimal den Gesamtweltcup. Zudem wurde sie sechs mal zu Österreichs Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Heute lebt Lösch in Innsbruck, studiert dort Politikwissenschaften und absolviert ein Praktikum in der Olympiaworld.