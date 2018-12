Darts-Star Suljovic: "Würde lieber auf der Baustelle arbeiten"

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic fiebert bereits der WM in London (13. Dezember bis 1. Jänner) entgegen. Sein erklärtes Ziel ist die erstmalige Viertelfinal-Teilnahme. Der Wiener ist einer von insgesamt 96 Starterinnen und Startern, die im " Ally Pally", dem Alexandra Palace in London, um den WM-Titel kämpfen werden. Darunter auch erstmals zwei Spielerinnen.

Am vergangenen Montag lud Suljovic deshalb zu einer Pressekonferenz in Wien und stand den Medienvertretern Rede und Antwort. All das in der 51. Episode des Kurier-Sportpodcasts: