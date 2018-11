Die Austria in der NS-Zeit: "Judenklub" und Opfermythos

"Ein Fußballverein aus Wien - Der FK Austria im Nationalsozialismus 1938-1945". So lautet der Titel eines neuen Buches, das die Geschichte der Wiener Austria in der NS-Zeit aufarbeitet. Damit wird, so erläutert der Historiker und Co-Autor Bernhard Hachleitner, auch ein Schlussstrich unter einige Mythen gezogen, für die es oftmals keine Belege gibt. Sei es die angebliche Weigerung von Matthias Sindelar, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, oder die besondere Opferrolle der Austria als " Judenklub".

Am vergangenen Montag präsentierten die vier Autoren ihre Forschungsergebnisse im Zuge der " Wiener Vorlesungen" auch im Rathaus. Der Kulturwissenschaftler und Historiker Matthias Marschik sprach dabei über den Wiener Fußball im Nationalsozialismus. Marschik sieht sowohl bei Rapids Inkludierung der in der NS-Zeit errungenen Meistertitel in ihre Erfolgsgeschichte, als auch bei der Opfer-Inszenierung der Austria "vermehrten Diskussionsbedarf".