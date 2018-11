NS-Zeit der Wiener Austria wissenschaftlich aufgearbeitet

Noch rechtzeitig im Gedenkjahr 2018 ist die wissenschaftliche Aufarbeitung zur Geschichte der Wiener Austria in der NS-Zeit nun in Buchform erschienen. Mit "Ein Fußballverein aus Wien - Der FK Austria im Nationalsozialismus 1938-1945" wird ein Schlussstrich unter so manchen Mythos gezogen, erläuterte Historiker Bernhard Hachleitner bei der Präsentation am Donnerstag in der Generali Arena.

"So gibt es für die angebliche Weigerung von Matthias Sindelar, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, keine Belege", berichtete Hachleitner. Nur vor dem Spiel einer "Ostmark"-Auswahl gegen Aston Villa soll die Austria-Legende "herumgedruckst" haben, er sei müde. Das sei bei dem damaligen dichten Spielplan der Austria und dem schon hohen Fußballer-Alter Sindelars nachvollziehbar, sagte der Co-Autor des Buches.