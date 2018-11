ÖFB-Duell mit Bosnien: "Team muss Dzeko in Griff bekommen"

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft biegt mit den Spielen am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Belfast gegen Nordirland in die entscheidende Phase der Nations League ein. Für das ÖFB-Team ist in Gruppe 3 der Liga B vom ersten bis zum letzten Platz noch alles möglich. Klar ist: Für den angestrebten Gruppensieg sind Siege gegen Bosnien und Nordirland Pflicht. Teamchef Franco Foda und seine Mannschaft sind also gefordert.