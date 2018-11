„Marko ist bereit für den nächsten Schritt“

Es ist Sonntag und ein hektisches Treiben am Flughafen Schwechat. Eine Ansammlung von Menschen. Kein leichtes Unterfangen, die gesuchten Personen auszumachen, als dem KURIER-Redakteur plötzlich ein Gesicht erscheint, mit dem er nicht gerechnet hat.

Es ist eines, das heraussticht in dieser Menschenmenge. Jenes von Marko Arnautovic. Einer kurzen Begrüßung und dem üblichen Small Talk folgt dann doch ein Wechselpass ins Berufsleben. Die Frage nach der geplanten Zukunft kann man schon einmal stellen. „Ich bin 29, also im besten Alter. Es ist klar, dass ich mich mit den Allerbesten messen will. Aber in solchen Angelegenheiten vertraue ich voll meinem Bruder.“ Sprachs und war verschwunden.

Eine Aussage, die Spielraum für Interpretationen zulässt. Beim offiziellen Medientermin des ÖFB am Dienstag vor dem Spiel in der Nations League gegen Bosnien und Herzegowina wich Arnautovic auf die Frage nach seiner Zukunft diplomatisch aus und sagte: „Wir gehören nicht dorthin, wo wir jetzt stehen.“