"Nur Frustbewältigung": Rapids Bickel kontert Pacult-Kritik

Nur marginal besser sieht es bei Rapid aus. Es ist bereits sieben Monate her, dass das Team mehr als ein Ligaspiel in Folge für sich entscheiden konnte. Der Trainerwechsel sollte Ruhe bringen. Sportdirektor Fredy Bickel glaubt jedenfalls an Didi Kühbauer und die baldige Wende. Der Schweizer denkt aber über seine eigene Zukunft nach, wie er im Kurier-Sportpodcast erklärt.

Klare Worte findet Bickel auch für den letzen Meistertrainer Rapids, Peter Pacult, der zuletzt kritisierte, dass der Sportdirektor in drei Transferperioden nicht einen Spieler gebracht habe, der Rapid wirklich weiterhilft. Zudem analysiert Kurier-Sportredakteur Alexander Huber die Situation in Graz und Wien, sowie die Ausgangslage Rapids vor dem Heimduell mit Villareal am Donnerstagabend.

