Bickel im KURIER-Interview: „Ich habe zu viel riskiert“

Was heißt das für Ihre Zukunft? Ihr Vertrag läuft ja im Sommer 2019 aus.

Ich will nicht so weiterarbeiten und im Wellental herumturnen. Ich will in der Tabelle nach vorne! Wenn ich das nicht hinbringe, muss ich das ehrlich eingestehen. Ich bin auch nicht blauäugig oder überheblich: Okay, der Verein will mit mir verlängern, aber wenn nicht mehr Erfolg kommt, habe ich irgendwann keine guten Karten mehr.

Welchen Zeitrahmen gibt es für Ihre Entscheidung?

Ich hänge am Verein und sehr an dieser Mannschaft. Außerdem haben wir im Nachwuchs und im Umfeld wirklich viel gut gemacht. Ich will nicht so aufhören. Wichtig ist auch die Entscheidung, ob Präsident Krammer weitermacht. Es fehlt wirklich nicht viel, dass es gut läuft und einigermaßen Ruhe einkehrt. Aber ich kann das nicht ewig hinauszögern.

Angenommen, Sie verlängern Ihren Vertrag nicht: Sie wollten ja Steffen Hofmann als Nachfolger aufbauen. Wäre er nach nur einem Jahr als Talentemanager schon bereit?

Ich halte von Steff bekanntlich sehr viel, aber er braucht Zeit. Er hätte meine Unterstützung, aber nur ein Jahr nach dem Karriereende würde ich ihm nicht raten, Sportdirektor zu werden.