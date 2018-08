Nicht spritzig: Bei Rapid sind die falschen Werte gut

Ebenfalls ausgehen soll sich die Heilung von Stefan Schwab. Der Mittelfeld-Motor ist am Oberschenkel lädiert, er kann derzeit nur in Gesprächen mit Mitspielern Gas geben. Gemeinsam mit Co-Kapitän Christopher Dibon war intern Tacheles angesagt. In welche Richtung es geht? Vor allem an die Offensivgeister. „Zum Kämpfen gehört auch, dass man sich dauernd anbietet und im Zweikampf auch einmal am Gegner vorbeidrückt, wenn spielerisch nichts geht“, sagt Schwab und schließt von seiner Schelte nur Veton Berisha ausdrücklich aus.

Neues von Slovan: Die gewaltbereiten Ultras aus der Slowakei wollen sich vor dem Spiel um 18 Uhr im ersten Bezirk treffen. Ob nicht auch die österreichische Polizei auf einen Buskonvoi direkt zum Stadion bestehen sollte?