Austria, Rapid und Sturm: Die Krise als Dauerzustand

Die Gründe für die sportlichen Miseren der drei Traditionsklubs, die zusammen 59 Meistertitel vereinen, sind vielschichtig und dennoch oft identisch. Warum läuft es bei Austria, Rapid und Sturm nicht?

Salzburgs Konzept: Natürlich hat Österreichs Serienmeister mehr Geld zu Verfügung als die Konkurrenz. Aber die sportliche Übermacht von Red Bull alleine daran festzumachen, ist viel zu kurz gegriffen. Auch Salzburg musste trotz der Investitionen des Getränkekonzerns erst sieben Jahre Lehrgeld zahlen. Der Grundstein für die Überlegenheit wurde im Sommer 2012 gelegt. Damals trat Ralf Rangnick den Posten als Sportdirektor an, und der Deutsche brachte sowohl eine konzeptionelle Linie als auch personelle Kontinuität in das Fußballimperium. Die sportlichen Erfolge sprechen für das Projekt. Nach einer Saison der Konsolidierung (2012/’13) gewannen die Salzburger neun von zehn nationalen Titeln (Meisterschaft, Cup). Nur Sturm durchbrach im Cup-Finale der Vorsaison die Dominanz.

Fehlende Kontinuität: Bei den anderen Großklubs gibt es hingegen keine konzeptionelle Linie, die auch bei Rückschlägen durchgezogen wird wie es Salzburg seit Jahren vorlebt. Das lässt sich gut am Beispiel der Austria aufzeigen. Die Wiener drehen sich seit dem Meistertitel 2013 im Kreis. Eine langfristige Strategie wird zwar stets propagiert, jedoch kaum in der Realität nachhaltig verfolgt. Zu unterschiedlich waren dafür die Philosophien der vielen Trainer. Nach dem 2:3 gegen den WAC am Sonntag geschah, was immer wieder in regelmäßigen Abständen am Verteilerkreis passiert: Die Fans forderten den Rauswurf von Trainer Letsch. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Aktion zum aktuellen Zeitpunkt sei erlaubt, dennoch wird der Coach in den Gremien schon diskutiert, manche zweifeln daran, dass er das Team zu einer Einheit formen kann. Doch berechtigt erscheint die Frage nach dem idealen Nachfolger, mit dem sich alles und sofort zum Besseren wenden würde. Am Montag jedenfalls gab es eine Aussprache zwischen dem Trainer, der Mannschaft und Sportdirektor Ralf Muhr. Fazit: Der klarer Plan ist zwar vorhanden, doch die Umsetzung gelingt den Spielern momentan einfach überhaupt nicht.

Keine Geduld: Auch die Salzburger erreichen nicht alle Ziele – wie etwa die Gruppenphase der Champions League, die nun schon elf Mal verfehlt worden ist. Aber deshalb musste noch kein einziger Trainer Red Bull verlassen. Bei der Konkurrenz ist das anders – egal, ob die nun Austria, Rapid oder Sturm heißt. Trainerwechsel während einer Saison sind Normalität. Erst gestern endete in Graz die interne Problemanalyse beim Trainer. „Wir waren zerrissen. Es stand 50:50, jeder der Verantwortlichen hätte sich auch eine andere Entscheidung vorstellen können“, gestand Sportdirektor Günter Kreissl. „Aber am Ende ist nach nur einem Sieg in 14 Pflichtspielen eine Drucksituation entstanden, die auch am neuen Liga-Modus liegt.“