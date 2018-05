Hofmann: "Ziel von Bickel ist, dass ich sein Nachfolger werde"

Sie waren öfters der siebente und überzählige Legionär, trotz Ihrer 16 Jahre in Wien. Bekommen Sie Aggressionen, wenn Sie das Wort „Ö-Topf“ hören?

Ich wusste, in welche Richtung es gehen kann, als Ende August noch Lucas Galvão und Veton Berisha dazugekommen sind.

Wie klar ist Ihre Zukunft mit Sportdirektor Fredy Bickel besprochen?

Fredy hat von Anfang an gesagt, dass er diesen Job für mich erfindet – so wie er es in der Schweiz bei mehreren Vereinen gemacht hat. Dort war es so, dass die Talente-Manager meist seine Nachfolger werden. Fredys Ziel ist, dass ich irgendwann sein Nachfolger als Sportdirektor von Rapid werde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.

Dieser Job wird gerne unterschätzt. Wie viel Erfahrung benötigt man dafür?

Ich bin in meinen 20 Jahren im Fußball nicht blind durch die Welt gelaufen. Aber man kann immer lernen. Es wird eine meiner wichtigsten Aufgaben sein, Kontakte zu knüpfen, Menschen in diesem Business wie Spielerberater richtig einzuschätzen und mich langsam vorzubereiten auf die nächst größere Aufgabe.

