Rapid-Zukunft: Von Säulen und Wackelkandidaten

Die Wackelkandidaten

Im Fußball kann es schnell gehen. Im Winter wollten viele Giorgi Kvilitaia noch mit dem sprichwörtlichen nassen Fetzen verjagen, obwohl es schon damals Anfragen für Georgiens Stürmer Nr. 1 gab. Als Djuricin darauf beharrte, dass „die Stürmer gut sind – sie treffen halt nicht“, wurde er verlacht.

„Ich will Rapid erst verlassen, wenn ich mich so richtig durchgesetzt habe“, kündigte Kvilitaia an. Nun hält der um 700.000 € gekaufte Stürmer bei zehn Toren in den jüngsten elf Pflichtspielen. Laut KURIER-Recherchen liegt die Mindestsumme bei drei Millionen, um Verhandlungen überhaupt aufzunehmen. Speziell im osteuropäischen Raum ist der 24-Jährige gefragt – dort sind solche Summen kein großes Hindernis.

Bei Joelinton läuft es in die andere Richtung: Hoffenheim will den 21-Jährigen vergolden. Bis vor Kurzem war das Management des Brasilianers überzeugt, so einen Transfer einfädeln zu können. Durch die Knieverletzung kommt Rapid wieder ins Spiel. Auch weil es dem lebenslustigen Angreifer in Wien gefällt. Die Hütteldorfer wollen nur eine vergleichsweise niedrige Summe bieten, dafür Hoffenheim aber außerordentlich hoch an einem möglichen Weiterverkauf beteiligen.