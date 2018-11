Baumeister: "Die Admira wird sicher nicht absteigen"

"Man muss Geduld haben", meinte Ernst Baumeister noch direkt nach der 0:2-Niederlage seiner Admira gegen Rapid Wien. Wenig später war der 61-Jährige seinen Job los. Die Trennung selbst war für Baumeister keine Überraschung, der Zeitpunkt hingegen schon. Sein Nachfolger auf der Trainerbank heißt Reiner Geyer, die kommenden Aufgaben sind die Spiele gegen Favoritenschreck Hartberg und den LASK.

In der 46. Episode des Kurier-Sportpodcasts äußerten sich Baumeister selbst und auch Admiras Generalmanager Amir Shapourzadeh zu den Gründen für die Trennung, die aktuellen Probleme und was im Kampf um den Klassenerhalt noch zu erwarten ist. Zudem analysierte Kurier-Sportredakteur Stephan Blumenschein die generelle Situation der Admira und erklärt, was Baumeister - "Das letzte Relikt aus einer längst vergangenen Zeit" - in den letzten Monaten richtig oder auch falsch gemacht hat.