Suljovic vor der Darts-WM: „Der Kopf macht mir Sorgen“

„Die WM ist eine andere Welt“, sagt er. „Da bin ich immer unter Druck und ich bin schlecht.“ Dabei ist das Jahr 2018 für Suljovic gut verlaufen. Er gewann bei den German Masters in Gelsenkirchen vor der Darts-Weltrekordkulisse von 20.210 Zuschauern sowie bei den Danish Open in Kopenhagen. Insgesamt 391.750 Pfund (440.000 Euro) holte er in dieser Saison bereits an Preisgeld. Nur beim Heimturnier in Schwechat war gleich nach seinem ersten Auftreten wieder Schluss. „Da muss ich eine Ausrede suchen. In Schwechat war irgendwas mit der Klimaanlage. Dann sind meine Pfeile immer abgebogen.“