Darts: Das Zugpferd für den Spitzentanz

Deutschland steht aber noch eine Stufe darüber. Letztes Wochenende, bei der EM in der Dortmunder Westfalen-Halle, wurden 20.000 Karten verkauft. Dort scheiterte Suljovic schon in der ersten Runde am Spanier Cristo Reyes. „Er ist ein Trainingspartner und Freund. Und ich hasse es, gegen Freunde zu spielen“, sagt Suljovic. James Wade kürte sich zum Europameister. Der Engländer hat damit Suljovic in der Weltrangliste um einen Platz verdrängt. In Schwechat spielt Wade gegen Ross Smith. Der Sieger trifft am Samstagabend auf Suljovic. Der hat bei den bisherigen zwei Austrian-Open-Turnieren im Multiversum (2016 und 2017) erst ein Spiel gewonnen. „Diesmal hoffe ich doch auf mehr“, sagt er. „ James muss auch erst einmal gewinnen, die Weltspitze ist eng zusammengerückt.“

Werner on Moltke jedenfalls ist ein Fan von Suljovic. „ Mensur ist, wie er ist. Die Leute lieben ihn, weil er so authentisch ist. Er hat seine Schrullen, er ist aber auch warmherzig. Und sie lieben sein schlechtes Englisch, weil es aus vollem Herzen kommt. Sein ,Thank you Publikum‘ könnte man patentieren lassen.“

Thank you Suljovic – können die Darts-Fans sagen. Denn auch 2019 finden wieder zwei Turniere in Österreich statt. In Graz und in Schwechat.