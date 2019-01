NFL-Playoffs: "An den Patriots muss man erst vorbeikommen"

Die Jagd auf den Super Bowl in der NFL geht in die nächste Runde, zwölf Teams sind verblieben: Nachdem die Regular Season am vergangenen Wochenende zu Ende ging, geht es nun in den ersten vier Playoff-Spielen um alles oder nichts (siehe Auslosung unten). Die Kansas City Chiefs, New England Patriots, New Orleans Saints und Los Angeles Rams erwischten ein Freilos und steigen erst eine Woche später ein.

In der 53. Episode des Kurier-Sportpodcasts war Puls4-Kommentator Walter Reiterer zu Gast. Der Football-Experte lässt den abgelaufenen NFL-Grunddurchgang noch einmal Revue passieren, spricht über seine Favoriten in den Playoffs und wer sich seiner Ansicht nach den 53. Super Bowl sichern wird. Gute Chancen rechnet er dabei den beiden Altstars unter den Quarterbacks, Tom Brady (New England) und Drew Brees ( New Orleans), aus. Auch, wenn Reiterer bei den Saints "ein wenig Bauchweh" hat, wie er zugibt.