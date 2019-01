Machtdemonstration: Djokovic triumphiert in Melbourne

Duell der Giganten, episches Finale, viele Stunden Weltklasse-Tennis. Die Erwartungen vor dem "Traum-Finale" der Herren bei den Australian Open waren hoch gewesen. Doch ein in fast schon überirdischer Form befindlicher Novak Djokovic ließ Rafael Nadal am Sonntag in Melbourne nicht den Funken einer Chance. Djokovic siegte im nach nur 2:04 Stunden mit 6:3,6:2,6:3.

Mit dem siebenten Titel in Melbourne ist Djokovic nun alleiniger Rekordhalter beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zudem hat er in der Allzeit-Bestenliste mit nun 15 Major-Titeln Pete Sampras ( USA) hinter sich gelassen und gegenüber Leader Roger Federer (20) und Rafael Nadal (17) aufgeholt. Und Djokovic hat auch einen Hattrick geschafft: Dem 31-jährigen fehlt nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und in Australien "nur" noch der Titel bei den French Open, um einen "unechten" Grand Slam (nicht innerhalb eines Kalenderjahres) zu feiern.