Eiskalt serviert: Die 45. alpine Ski-WM

Das sollte heuer anders werden. Erstens der Wetterprognosen wegen (ab Mittwoch soll es zudem milder werden), und zweitens, weil die ÖSV-Asse in diesem Winter schon etliche Weltcup-Erfolge feiern konnten. So wurden Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier sowie Marcel Hirscher, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz gefeiert, Max Franz muss verletzungsbedingt für die WM passen.

In der österreichischen Ski-Botschaft, dem TirolBerg am Bahnhof, wurde am Samstag noch geschraubt und gehämmert – am Sonntagabend erklären dort dann die ÖSV-Damen, wie sie den Super-G am Dienstag anlegen wollen. Die dreifache Saisonsiegerin Nicole Schmidhofer ist Titelverteidigerin.