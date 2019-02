Ski-WM: ÖSV reist mit 12 Frauen und 14 Herren nach Åre

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat wie erwartet 26 Athleten für die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften ab Dienstag in Åre ( Schweden) nominiert und damit das volle Kontingent von 24 plus Titelverteidiger ausgeschöpft. Die 2017-Weltmeister Marcel Hirscher (Riesentorlauf, Slalom) und Nicole Schmidhofer (Super-G) führen das Aufgebot an, das insgesamt zwölf Damen und 14 Herren umfasst.