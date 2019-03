NADA-Chef: "Ohne Kontrollen hätten wir Gladiatorenspiele"

Michael Cepic, Geschäftsführer der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( NADA), ist nach der Blutdoping-Affäre während der Nordischen WM in Seefeld ein gefragter Gesprächspartner. Täglich kommen neue Erkenntnisse und Informationen ans Licht. Erst am Dienstag wurde die Festnahme des 2014 des Dopings überführten Johannes Dürr bekannt. Er gestand in den Vernehmungen, bis zuletzt selbst Eigenblutdoping betrieben zu haben.