Hauke & Baldauf: "Unsere Trainer ahnten nichts"

Den Kontakt zum Erfurter Doping-Arzt soll der am Dienstag vorläufig festgenommene Johannes Dürr hergestellt haben. Baldauf traf den 2014 wegen Dopings gesperrten Dürr 2016 in Wien. "Wir arbeiteten beide beim Zoll in Wien und gingen manchmal miteinander trainieren", so Baldauf. Dabei sei auch das Langlaufen und die stagnierenden Leistungen des Duos ein Thema gewesen. Dürr soll daraufhin den Kontakt zum Doping-Arzt hergestellt haben.

Das Kapitel Spitzensport ist für Hauke und Baldauf Geschichte. Für die Zukunft haben die beiden andere Pläne. "Ich weiß, es klingt in meiner Situation komisch, aber ich will unbedingt Medizin studieren", so Hauke. Baldauf hingegen hofft, dass er seine Polizei-Ausbildung fortsetzen darf. "Mein Traum ist nämlich, Kriminalbeamter zu werden."