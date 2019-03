Doping: Netzwerk um deutschen Arzt könnte "etwas Großes sein"

Der frühere Sportmanager Stefan Matschiner war 2010 wegen versuchten Blutdopings und der Weitergabe von illegalen Dopingmitteln schuldig gesprochen und zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Ein Monat wurde gegen den Oberösterreicher unbedingt ausgesprochen. In der ZIB2 antwortete er am Dienstag auf Fragen zur aktuellen Affäre und äußerte sich zur Weitergabe der Blutzentrifuge.

Matschiner hatte sich 2010 teilweise schuldig bekannt und den Radprofi Bernhard Kohl, dessen ehemaligen Stallgefährten im Gerolsteiner-Team Markus Zberg, sowie die Triathletin Lisa Hütthaler als Kunden genannt. Fünf weitere Sportler wollte er nicht namentlich nennen und auch die Staatsanwältin verzichtete damals auf Nennung der Namen im Prozess. Matschiner, der nach seinen Angaben vor drei Wochen erstmals seit fünf Jahren wieder mit dem früher im Radsport tätigen Arzt Mark S. telefoniert hatte, meinte in der ZIB2, er habe Informationen, dass dieses Netzwerk "wirklich etwas Großes sein kann, auch so groß wie bei Herrn Fuentes in Spanien." Wenn dem so sei, hoffe er, dass die sichergestellten Blutbeutel diesmal nicht vernichtet werden, sondern dass der Sache auf den Grund gegangen werde.