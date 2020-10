Transfer-Ticker: Bayern verpflichten den Spanier Roca

Innenverteidiger Philipp Schmiedl wechselt mit sofortiger Wirkung von Bundesligist SCR Altach zum dänischen Cupsieger Sönderjyske. Das gaben die Vorarlberger am Samstag bekannt. In der vergangenen Saison hatte Schmiedl für Altach 23 Pflichtspieleinsätze absolviert, in der laufenden kam der 23-Jährige in drei Partien auf einen.