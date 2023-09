Rapid leiht einen Verteidiger aus und will noch einen zweiten

Dieser Tag hatte es in sich fĂŒr die Verantwortlichen in HĂŒtteldorf.

In der Nacht auf Freitag galt es, die EnttĂ€uschung ĂŒber das knappe Europacup-Aus in Florenz zu verarbeiten. Vor dem RĂŒckflug wurde registriert, wie das Interesse an den Transferjuwelen noch wuchs und knapp vor dem Abflug konkret wurde.

Nach der Landung in Schwechat wurde eine wegweisende Entscheidung gefĂ€llt: Leopold Querfeld und Marco GrĂŒll bleiben. Wie vom KURIER berichtet, sagte Markus Katzer Nein zu Last-Minute-VerkĂ€ufen.