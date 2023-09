Nach Rapid-Aus: Panne der ORF-Stars Pariasek und Prohaska

"Also, das war schon eine sehr harte Entscheidung", monierte ORF-Moderator Rainer Pariasek bei der Analyse des Spiels im Studio Augenblicke sp├Ąter. "Leider gibt es hier keinen VAR", f├╝gte der Nieder├Âsterreicher hinzu. "Ja, und das ist eigentlich das Traurige", beschwerte sich Experte Herbert Prohaska. "Die UEFA sch├╝ttet so viel Geld aus. Und dann in einem Play-off keinen VAR zu haben, ist absolut kleinlich." F├╝r ihn sei der Elfmeterpifff eine Fehlentscheidung, so Prohaska. "Zumindest muss man sich das anschauen."

Elfmeter gepr├╝ft

Was das Duo zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Es hatte bei der Partie in Florenz sehr wohl einen Video-Assistant-Referee gegeben, wie auch in allen anderen Play-off-Spielen der Conference League. Dar├╝ber schien sich allerdings weder Pariasek, noch Prohaska informiert zu haben. Der Elfmeterpfiff wurde demzufolge also vom VAR gepr├╝ft und nicht als klare Fehlentscheidung interpretiert.