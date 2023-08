Europacup-Kracher live: So steht es bei Fiorentina gegen Rapid

Das Hinspiel gewonnen, der Aufstieg aber noch in weiter Ferne: Auf Rapid wartet am Donnerstag (20 Uhr) im Play-off-Rückspiel der Conference League bei Fiorentina eine Riesenaufgabe. Der harterkämpfte 1:0-Erfolg vergangene Woche hat an der Ausgangslage nicht viel verändert, die Wiener sind weiterhin klar in der Außenseiterrolle. Wenig Mut macht der Blick in die Vergangenheit. Rapid konnte im Europacup in Italien bei zwölf Anläufen nie gewinnen.