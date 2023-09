Rapid-Trainer Barisic nach Pleite: "Traurig und niedergeschlagen"

Trainer Zoran Barisic gestand danach, „traurig und niedergeschlagen“ zu sein, versuchte aber auch, die positiven Aspekte hervorzuheben. „Wir befinden uns als Mannschaft und als gesamter Club auf einem sehr guten Weg. Wir hatten heute am Schluss sechs Spieler auf dem Platz, die aus unserem Nachwuchs stammen. Dann so eine Leistung gegen so eine Fiorentina-Mannschaft zu bringen, ist nicht selbstverständlich, auch nicht im europäischen Fußball.“

Außerdem betonte der 53-Jährige: „Was mich anbelangt, überwiegt der Stolz über unsere Leistungen in beiden Spielen. Wir hätten uns mehr verdient. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir nicht in Führung gegangen sind.“