Rapid verzichtet auf die Transfermillionen für Querfeld und Grüll

Das neue Motto „Alles für den Sport“ wurde bei Rapid auch an einem turbulenten letzten Transfertag spürbar. Bei der Rückreise aus Florenz herrschte bei den Hütteldorfern Aufregung, nicht nur wegen des späten Elfmeters zum dramatischen 0:2-Aus gegen Fiorentina.

Nach langem Hin und Her wurde aus dem Interesse an Rapids interessantesten Spielern doch noch mehr. Nach der Landung in Wien fiel eine Entscheidung – und zwar gegen das Geld. „Wir können alle Spieler halten, wir geben keinen her. Es hat Angebote gegeben, aber wir haben alles abgelehnt“, sagt Markus Katzer.

Sowohl Marco Grüll bleibt, wie auch Leo Querfeld. Im KURIER-Gespräch freut sich der Sportdirektor, dass er bei den zähen Verhandlungen um eine Verlängerung des Querfeld-Vertrages bis 2025 keine Ausstiegsklausel akzeptiert hat: „Ja, das hat sich ausgezahlt.“