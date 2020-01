Türkis-Grün ist angelobt: "Mit Fans und Gegnern im Gespräch bleiben"

Den 17 Mitgliedern der Bundesregierung, die da um 11.00 Uhr vor ihm aufgefädelt im Maria-Theresien-Zimmer in der Hofburg standen und ihr "ich gelobe" sprachen, schüttelte er gleich lange und stark die Hände, jedem einzelnen wünschte er viel Erfolg und alles Gute, mit jedem plauderte ein paar Worte.

Ob türkis oder grün - VdB ließ nicht den Hauch eines Verdachts, über wen er sich hier besonders freut.

VdB: "Mit Fans und Gegnern im Gespräch bleiben"

Sachlich, knapp und staatsmännisch war dann auch die Ansprache. Zwei Schmähs erlaubte sich das Staatsoberhaupt, das sonst so das Herz auf der Zunge trägt. Und das waren eher Feststellungen.

Etwa, dass die Kameraobjektive der Journalisten "in den letzten Monaten ungewöhnlich oft auf diesen Raum gerichtet" gewesen seien. Nach dem turbulenten Sommer, in dem nach der Ibiza-Affäre erst eine türkis-blaue Regierung geplatzt, eine türkise Übergangsregierung angelobt, dann abgewählt und dann eine Beamtenregierung angelobt wurde, sagt VdB fast erleichtert: "Jetzt schließt sich der Kreis."

Die Demokratie, sagte er in Retrospektive auf die turbulente Zeit, sei "lebendig, sie hat die Kraft zur Selbstreinigung und Erneuerung. Wir haben das gemeinsam ganz gut hingekriegt".

Und an die neuen Minister gerichtet meinte er - wohl noch in lebhafter Erinnerung an die Geschehnisse rund um Ibiza: "Ihnen wird Macht in die Hände gelegt. Macht braucht Kontrolle. Macht ist nicht Mittel zum Zweck."

Geht es nach ihm, soll die Regierung nicht türkis-grün sein. "Ich will, dass die Farben dieser Regierung rot-weiß-rot sind", betonte Van der Bellen. Eigeninteressen müssten zurückgestellt werden, forderte er, während „große Fragen unserer Zeit mutig und zuverlässig“ angegangen werden sollten - für alle Österreicherinnen und Österreicher und mit Blick auf die kommenden Generationen.

Das nach der Regierungskrise zurückgewonnene Vertrauen in die Demokratie müsse nun weiter ausgebaut werden, forderte er. Denn das Vertrauen der Österreicher sei nicht selbstverständlich, sondern müsse ständig neu errungen werden. "Bleiben Sie im Gespräch - mit Fans und mit Gegnern, eben mit Österreich", gab er den neuen Regierungsmitgliedern mit auf den Weg.

Kogler "oben ohne"

Der zweite Schmäh von VdB galt dem dichten Gedränge im Maria-Theresien-Saal. Der Tisch, an dem 1955 der Staatsvertrag unterschrieben wurde, sei irgendwo hinter der Ministerriege "verborgen", sagte er und wühlte sich durch, um ÖVP-Chef Sebastian Kurz seine Antrittserklärung als Bundeskanzler unterzeichnen zu lassen.

"Verborgen", fast schüchtern, wirkte in der Reihe Werner Kogler. Erster grüner Vizekanzler der Republik - übrigens als einziger ohne Krawatte - bewegte sich fast mechanisch, jeder Schritt schien wie eingeübt. Der 58-jährige Steirer lächelte erst, als ihm Van der Bellen beim "ich gelobe" die Hand schüttelte. Ab da hörte er eigentlich gar nicht mehr auf.