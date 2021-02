"Reden wir jetzt über Angst oder Wachstum?"

KURIER: Am Donnerstag jährte sich ein Jahr Corona in Österreich. Etwas gelernt?

Bernd Spalt: Wir haben uns alle völlig in unserer Veränderungsfähigkeit unterschätzt. Also, wenn ich vor der Krise 95 Prozent unserer Büromitarbeiter ins Homeoffice hätte schicken wollen, hätte das monatelanger Überzeugungsarbeit samt umfangreicher wissenschaftlicher Studien bedingt. Und am Ende hätte man die Idee eingestampft. Wenn man also zu etwas durch externe Faktoren gezwungen wird, sind wir flexibler als wir glauben. Das ist positiv und zeigt unsere enormen Fähigkeiten als Menschen.

Alexander Schallenberg: Nach einem Jahr Corona kann ich sagen, dass der persönliche Austausch, das persönliche Gespräch jedenfalls an Wert gewonnen hat. Auch deshalb war das Treffen mit meinem Amtskollegen am Montag in Brüssel sehr wichtig.